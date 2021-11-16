Бонуччи: «Больше нечего делать, просто ждите марта с трудным первым стыковым матчем ЧМ-2022»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Северной Ирландии (0:0).

«Моя первая мысль — март. Больше нечего делать, просто ждите марта с трудным первым матчем и, надеюсь, еще одним через три дня. Нам нужно подзарядить силы, как физические, так и моральные, чтобы заново открыть для себя решимость и радость в нашем футболе, которые были у нас на Евро. Мы играли в футбол с радостью, а не под давлением что-то доказывать. Возможно, чемпионство Европы что-то там неосознанно изменило в нас. Поздравляем Швейцарию, так как они продолжали делать свое дело, когда казалось, что все в наших руках», — приводит слова Бонуччи RAI Sport.

Из-за ничейного результата Италия набрала 16 очков и заняла второе место в группе, пропустив на первую строчку Швейцарию. Итальянцы сыграют в стыковых матчах за попадание на ЧМ-2022.