Стас Покатилов о матче с Украиной: «Не сказал бы, что я сыграл потрясающе»
Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов прокомментировал ничью с Украиной (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я бы не сказал, что у меня лично была потрясающая игра, — цитирует футболиста KazFootball.kz. — Это командные взаимодействия. Важно то, что мы вместе добиваемся положительного результата.
Я бы не сказал, что у меня лично была потрясающая игра. Это командные взаимодействия. Важно то, что мы вместе добиваемся положительного результата".
В составе украинцев отличились Роман Яремчук и Даниил Сикан. У хозяев дубль сделал Руслан Валиуллин.
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