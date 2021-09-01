Стас Покатилов о матче с Украиной: «Не сказал бы, что я сыграл потрясающе»

Голкипер сборной Казахстана Стас Покатилов прокомментировал ничью с Украиной (2:2) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«Я бы не сказал, что у меня лично была потрясающая игра, — цитирует футболиста KazFootball.kz. — Это командные взаимодействия. Важно то, что мы вместе добиваемся положительного результата.

Я бы не сказал, что у меня лично была потрясающая игра. Это командные взаимодействия. Важно то, что мы вместе добиваемся положительного результата".

В составе украинцев отличились Роман Яремчук и Даниил Сикан. У хозяев дубль сделал Руслан Валиуллин.