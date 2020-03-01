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В оргкомитете ЧМ-2022 считают, что коронавирус не повлияет на планы организаторов

11:24

Министерство здравоохранения Катара зарегистрировало первый случай заражения коронавирусом. Однако ситуация с возможной вспышкой вируса не скажется на планах организаторов чемпионата мира 2022 года, информирует ТАСС.

— У нас еще 32 с лишним месяца до начала турнира. Правительство ознакомлено с первым случаем заражения коронавирусом, но это не повлияет ни на один из наших планов. Как организаторы события такого масштаба мы имеем планы на любой случай, — сказали в оргкомитете.

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7871857

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