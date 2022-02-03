В МОК раскритиковали идею проведения ЧМ по футболу раз в два года

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, представляющий в исполкоме МОК представляет летние виды спорта, прокомментировал идею ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года.

«Хотел бы еще раз изложить позицию ассоциации летних видов спорта. Предложение ФИФА может негативно отразиться на здоровье спортсменов и подорвать устойчивость других спортивных федераций. Одностороннее решение ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года и расширение европейских лиг могут иметь серьезные последствия не только для футбола, но и для других видов спорта. Эти последствия нельзя недооценивать.

Наша ассоциация считает, что ФИФА должна тщательно рассмотреть этот вопрос и провести глобальные консультации со спортивным сообществом. Футболисты уже практически играют на пределе человеческих возможностей, клубы, которые приглашают игроков, столкнутся с еще большими вызовами», — сказал Лалович на 139-й сессии МОК.

Напомним, что против идеи проведения чемпионата мира раз в два года выступили УЕФА, Конфедерация футбола Южной Америки, АПЛ и другие организации.