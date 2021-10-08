Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча Лиги наций против Бельгии (3:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

Мбаппе забил гол с пенальти в этой игре. Также он сделал результативный пас на Карим Бензема.

В финале Франция сыграет с Испанией. Бельгия сыграет с Италией в матче за третье место.