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Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия — Франция

01:35
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Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча Лиги наций против Бельгии (3:2), сообщает официальный сайт УЕФА.

Мбаппе забил гол с пенальти в этой игре. Также он сделал результативный пас на Карим Бензема.

В финале Франция сыграет с Испанией. Бельгия сыграет с Италией в матче за третье место.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/

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Евгений Петров все материалы автора
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