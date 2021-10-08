Мбаппе признан лучшим игроком матча Бельгия — Франция
01:35
Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча Лиги наций против Бельгии (3:2), сообщает официальный сайт УЕФА.
Мбаппе забил гол с пенальти в этой игре. Также он сделал результативный пас на Карим Бензема.
В финале Франция сыграет с Испанией. Бельгия сыграет с Италией в матче за третье место.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefanationsleague/match/2030759--belgium-vs-france/
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