Бразилия обыграла Уругвай, одержав четвертую победу в четырех матчах отбора ЧМ-2022

Сборная Уругвая проиграла Бразилии в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 (0:2). Голами отметились Артур и Ришарлисон.

Бразильцы выиграли все четыре встречи и лидируют в турнирной таблице. Уругвай опустился на 5-ю строчку.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Уругвай — Бразилия — 0:2 (0:2)

Голы: Артур, 34 (0:1). Ришарлисон, 45 (0:2).

Уругвай: Кампанья, Годин, Касерес, Хименес, Оливерос, Нандес, Торрейра (Арамбарри, 61), Де ла Крус (Х.Родригес, 70), Бентанкур (Б.Родригес, 61), Кавани, Нуньес.

Бразилия: Эдерсон, Тиагу Силва, Данилу, Маркиньюс, Лоди, Эвертон Рибейру (Лукас Пакета, 90), Дуглас Луис (Гимарайнс, 90), Артур, Роберту Фирмину, Габриэл Жезус, Ришарлисон (Эвертон, 70).

Предупреждения: Дуглас Луис, 45. Хименес, 51. Ришарлисон, 59. Нандес, 67. Х.Родригес, 76. Касерес, 85. Маркиньюс, 90.

Удаление: Кавани, 71.

?Судья: Тобар (Чили).

18 ноября. Монтевидео. Стадион «Сентенарио».