Тренер сборной Украины Петраков: «Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки»
И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).
«Даже не знаю, что сказать, - цитирует Петракова Tribuna.com 1 сентября. - На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.
Причина второго пропущенного мяча? Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит... Он сам очень расстроен (вероятно, речь об Александре Караваеве – Прим. «СЭ»). Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать.
Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему».
В составе украинцев забивали Роман Яремчук и Даниил Сикан. У хозяев дубль сделал Руслан Валиуллин.
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