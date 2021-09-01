Тренер сборной Украины Петраков: «Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки»

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Казахстана (2:2).

«Даже не знаю, что сказать, - цитирует Петракова Tribuna.com 1 сентября. - На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача – гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают.

Причина второго пропущенного мяча? Я сейчас не могу вам ответить. Он голову опустил, говорит... Он сам очень расстроен (вероятно, речь об Александре Караваеве – Прим. «СЭ»). Я же не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать.

Неплохо играли первые 25-27 минут, а потом подустали. Потом снова начали играть. Функционально не держат эту схему».

В составе украинцев забивали Роман Яремчук и Даниил Сикан. У хозяев дубль сделал Руслан Валиуллин.