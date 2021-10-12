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У участников ЧМ-2022 будет всего неделя для подготовки к турниру

12 октября, 19:50
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Участники ЧМ-2022 будут иметь всего одну неделю для подготовки к турниру, сообщает L'Equipe со ссылкой на внутренние документы УЕФА.

Указано, что клубы должны будут отпустить игроков 14 ноября. Об этом в УЕФА сообщили всем национальным ассоциациям. Турнир стартует 21 ноября.

Последние матчи европейских чемпионатов состоятся за неделю до старта турнира. Из-за необычного времени проведения чемпионата мира календарь европейских турниров будет пересмотрен.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.

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Евгений Петров все материалы автора
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