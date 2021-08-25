Три футболиста РПЛ вызваны в сборную Армении на матчи отбора к ЧМ-2022

Три футболиста РПЛ и два игрока ФНЛ вызваны в сборную Армении на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

В расположение национальной команды отправятся: Хорен Байрамян («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Аршак Корян («Оренбург»), Давид Давидян («Химки») и Ишхан Гелоян («Балтика»).

Весь список игроков, вызванных в сборную Армении:

Вратари: Давид Юрченко («Алашкерт»), Анатолий Айвазов, Арсен Бегларян (оба — «Урарту»);

Защитники: Оганес Амбарцумян («Анортосис»), Камо Оганесян («Кайрат»), Вараздат Ароян («Кадис»), Андре Чалишир («Силькеборг»), Арман Оганесян («Пюник»), Тарон Восканян («Алашкерт»), Грайр Мкоян («Арарат»), Давид Тертерян («Арарат-Армения»);

Полузащитники: Генрих Мхитарян («Рома»), Тигран Барсегян («Астана»), Ваан Бичахчян («Жилина»), Хорен Байрамян («Ростов»), Соломон Име Удо («Атырау»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Аршак Корян («Оренбург»), Давид Давидян («Химки»), Артак Григорян («Алашкерт»), Вбеймар Ангуло, Жирайр Шагоян, Артем Аванесян (все — «Арарат-Армения»), Эрик Варданян («Пюник»);

Нападающие: Саргис Адамян («Хоффенхайм»), Ишхан Гелоян («Балтика»), Александр Карапетян («Ноа»).

В рамках четвертого тура группы J отборочного раунда ЧМ-2022 2 сентября Армения сыграет с Северной Македонией, 5 сентября команда встретится со сборной Германии.