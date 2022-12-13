Тело американского журналиста вернули в США

Тело и вещи американского журналиста Гранта Уола возвращены в США, сообщает si.com со ссылкой на высокопоставленного чиновника госдепартамента.

Источник портала не сообщил дополнительных подробностей, но заявил, что посольство в Катаре работало с семьей журналиста над тем, чтобы транспортировка прошла гладко.

Уол потерял сознание в ложе для прессы на стадионе «Лусаил» во время матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Нидерландами и Аргентиной. Медики оказали ему экстренную помощь на месте, после чего доставили в больницу. Утром 10 декабря он скончался в местной больнице.