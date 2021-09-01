Тренер сборной Казахстана Байсуфинов прокомментировал ничью с Украиной
Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов поделился впечатлениями после матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Украины (2:2).
«Мы сыграли три игры: с французами, и две игры с украинцами, - цитирует специалиста KazFootball.kz. - После мартовских игр мы сказали себе, что наша основная задача – стабилизировать игру. Какой-то стиль взять и стараться играть в современный футбол.
Мы поднимем команду в желтую зону, и уже удерживаем ее, это очень радует. Стабилизация игры в плане контроля мяча проскакивает эпизодами. Командная игра более-менее есть, а индивидуальное мастерство, где-то придержать, где-то обострить игру, в этом плане соперник нас превосходил.
Замены были плановыми, чтобы игру отодвинуть от своих ворот. Именно в таких играх в защитной линии менять что-то опасно. Оборона начинается с атаки, так что впереди за счет свежих игроков мы навязывали борьбу».
В составе украинцев отличились Роман Яремчук и Даниил Сикан. У хозяев дубль сделал Руслан Валиуллин.
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