Состоялась жеребьевка 2-го раунда отбора ЧМ-2022 в Африке

Прошла жеребьевка второго раунда отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Африке. 40 команд поделены на 10 групп, в которых проведут матчи по системе «каждый с каждым» дома и в гостях.

Группа A: Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Джибути.

Группа B: Тунис, Замбия, Мавритания, Экваториальная Гвинея.

Группа C: Нигерия, Кабо-Верде, ЦАР, Либерия.

Группа D: Камерун, Кот-д'Ивуар, Мозамбик, Малави.

Группа E: Мали, Уганда, Кения, Руанда.

Группа F: Египет, Габон, Ливия, Ангола.

Группа G: Гана, ЮАР, Зимбабве, Эфиопия.

Группа H: Сенегал Конго, Намибия, Того.

Группа I: Марокко, Гвинея, Гвинея-Бисау, Судан.

Группа J: ДР Конго, Бенин, Мадагаскар, Танзания.

В третий раунд пройдут десять победителей групп, которые будут разбиты на пять пар. Победители двухматчевых противостояний поедут на чемпионат мира в Катар.