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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Сидорчук назвал ничью с Францией хорошим результатом

06:27
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Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук считает ничью с Францией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1) хорошим результатом. Также он добавил, что ему повезло в моменте с голом.

«В очень сложной группе мы заработали очко в матче с чемпионом мира. Для нас это хороший результат. Игра получилась тяжелой, приходилось сдерживать соперника в середине поля. Мы проявили слабость, когда нам забивали. Но затем мы всей командой смогли продемонстрировать терпение.

Тренер сказал нам, что моменты у нас будут. Так и получилось. Конечно, в эпизоде с голом мне повезло, но в таком матче сложно чего-то добиться без удачи", — цитирует пресс-служба УЕФА Сидорчука.

Франция — Украина

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2030762--france-vs-ukraine/?iv=true

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