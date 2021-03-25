Сидорчук назвал ничью с Францией хорошим результатом

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук считает ничью с Францией в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (1:1) хорошим результатом. Также он добавил, что ему повезло в моменте с голом.

«В очень сложной группе мы заработали очко в матче с чемпионом мира. Для нас это хороший результат. Игра получилась тяжелой, приходилось сдерживать соперника в середине поля. Мы проявили слабость, когда нам забивали. Но затем мы всей командой смогли продемонстрировать терпение.

Тренер сказал нам, что моменты у нас будут. Так и получилось. Конечно, в эпизоде с голом мне повезло, но в таком матче сложно чего-то добиться без удачи", — цитирует пресс-служба УЕФА Сидорчука.