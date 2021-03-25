Главный тренер сборной Словении прокомментировал победу над Хорватией
06:26
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек прокомментировал победу над Хорватией (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
«Это большая победа для нас. Мы обыграли топ-сборную, при этом результат был заслуженным. Было тяжело в начале матча, но мы забили и стали играть свободнее. Можно порадоваться, но нельзя уходить в эйфорию. Отборочный турнир только начался», — приводит официальный сайт УЕФА слова Кека.
Следующий матч Словения проведет в субботу, 27 марта против сборной России. Встреча состоится в Сочи, начало — в 17.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/european-qualifiers/match/2030768--slovenia-vs-croatia/
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