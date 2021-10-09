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Украина на выезде обыграла Финляндию

20:54
Роман Яремчук. Фото Twitter
Роман Яремчук. Фото Twitter
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Сборная Украины выиграла у команды Финляндии (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Андрей Ярмоленко открыл счет на четвертой минуте. Теему Пукки на 29-й минуте сравнял результат. Второй мяч у гостей на 34-й минуте забил Роман Яремчук.

Украина набрала восемь очков и поднялась на второе место в группе D. У финнов пять очков и четвертое место.

Сборная Украины одержала первую победу. До этого команда пять раз сыграла вничью.

ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Финляндия — Украина — 1:2 (1:2)

Голы: Ярмоленко, 4 (0:1). Пукки, 29 (1:1). Яремчук, 34 (1:2).

Финляндия: Градецки, Райтала (Нисканен, 77), Тойвио, Араюури, Лам (Ниссиля, 63), Вяйсянен, Лод, Альхо (Хямяляйнен, 62), Камара, Пукки, Похьянпало (Риски, 78).

Украина: Пятов, Кривцов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко, Цыганков (Зубков, 78), Ярмоленко (Булеца, 86), Яремчук (Довбик, 86).

Предупреждение: Кривцов, 37.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

9 октября. Хельсинки. Стадион «Олимпийский».

Финляндия — Украина

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
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  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

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Евгений Петров все материалы автора
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  • zeromanj

    Какая разница? Ни те, ни другие не являются авторитетами в футбольном мире, не претендуют ни на что серьезное в глобальном масштабе. Смешная возня деревяшек в песочнице.

    09.10.2021

  • вояка

    Победа на тоненького ....но победа и в африке победа(!).....первое место скорее за францией будет, а вот борьба за второе место разгорится не хилая.....и что важнее всего - все остальные соперники украине вполне по зубам....осталось только не прощёлкать....ну а уж в стыках (если попадут) конечно, соперники будут явно посерьёзнее ....но может и повезёт...но уж больно много потеряли очков просто на ровном месте в начале отбора....однако пожелаю соседям удачи...да(!)....и пусть петраков у нашего карпа спросит телефон хоттабыча....может пригодиться...

    09.10.2021

  • zeromanj

    Смешно, когда одни ногомячисты-деревяхи, не претендующие ни на что серьезное в глобальном масштабе, соревнуются с другими такими же бездарями. И называют себя сильнее их. Как будто футбольному сообществу не наплевать с высокой колокольни на эту возню червей в колхозном навозе.

    09.10.2021

  • kingarthur

    Украинский футбол во все века был сильнее российского, браво братья-славяне!!! Ау кремлеботы, Ваш выход)))

    09.10.2021

  • vfhectymrfgg

    Здравствуйте. Прошу о помощи. Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить п.росто не у кого. Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%! Номер моей карты: 4693 9575 5983 8789 Заранее большое человеческое спасибо.

    09.10.2021

  • vovanpiter

    Как и во вчерашнем матче сб.России здесь было важно взять 3 очка, с чем укр. сборная наконец-то справилась. Поздравляю!

    09.10.2021

  • Солёный

    Укры еще на ЧЕ мне показались слишком медлительные... у них командных скоростей вообще нет...

    09.10.2021

  • Fanatico

    Салоеды заслужено победили.

    09.10.2021

  • Boris A

    zhalko cho finlandia proigrala

    09.10.2021

  • redgy

    честно говоря все матчи Украины при Петракове очень смотрибельны, конечно состав сильнее нашего, но тем не менее.

    09.10.2021

  • fcsmfan

    Ну наконец-то! Теперь все в руках самих украинцев - впереди два матча с Боснией

    09.10.2021

  • Миля Кац

    Самое обидное, что финны играли в целом не так уж и плохо, но в завершающей стадии атак слишком торопились и допускали ошибки.

    09.10.2021

  • Nikola Pupkin

    Изыди, гнида.

    09.10.2021

  • Nikola Pupkin

    Украинцы хорошо сыграли с финнами, даже лучше наших. Победу заслужили. Если бы сегодня финны сравняли, то я хотел бы сказать, что всю удачу Россия высосала из Украины :) Братья, с победой!

    09.10.2021

  • SPRAVEDLIVYI

    Украина на голову сильнее россиян, это очевидно...Вчерашнее унылое позорище в лице российской сборной нагоняет унынье и тоску...

    09.10.2021

  • bvp

    Поздравляем украинских хлопцев.

    09.10.2021

  • Andrej Makhin

    Финны по бездарности стоят на одной ступеньке с нашими. Только нашим пока везёт неслыханно, а у финнов - без просвета!

    09.10.2021

  • SPRAVEDLIVYI

    Классный футбол...Украину с заслуженной победой!!!

    09.10.2021