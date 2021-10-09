Украина на выезде обыграла Финляндию
Сборная Украины выиграла у команды Финляндии (2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.
Андрей Ярмоленко открыл счет на четвертой минуте. Теему Пукки на 29-й минуте сравнял результат. Второй мяч у гостей на 34-й минуте забил Роман Яремчук.
Украина набрала восемь очков и поднялась на второе место в группе D. У финнов пять очков и четвертое место.
Сборная Украины одержала первую победу. До этого команда пять раз сыграла вничью.
ЧМ-2022. Отборочный турнир. Европа
Группа D
Финляндия — Украина — 1:2 (1:2)
Голы: Ярмоленко, 4 (0:1). Пукки, 29 (1:1). Яремчук, 34 (1:2).
Финляндия: Градецки, Райтала (Нисканен, 77), Тойвио, Араюури, Лам (Ниссиля, 63), Вяйсянен, Лод, Альхо (Хямяляйнен, 62), Камара, Пукки, Похьянпало (Риски, 78).
Украина: Пятов, Кривцов, Соболь (Корниенко, 46), Матвиенко, Тымчик, Забарный, Степаненко (Сидорчук, 77), Шапаренко, Цыганков (Зубков, 78), Ярмоленко (Булеца, 86), Яремчук (Довбик, 86).
Предупреждение: Кривцов, 37.
Судья: Хиль Мансано (Испания).
9 октября. Хельсинки. Стадион «Олимпийский».
Методология
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zeromanj
Какая разница? Ни те, ни другие не являются авторитетами в футбольном мире, не претендуют ни на что серьезное в глобальном масштабе. Смешная возня деревяшек в песочнице.
09.10.2021
вояка
Победа на тоненького ....но победа и в африке победа(!).....первое место скорее за францией будет, а вот борьба за второе место разгорится не хилая.....и что важнее всего - все остальные соперники украине вполне по зубам....осталось только не прощёлкать....ну а уж в стыках (если попадут) конечно, соперники будут явно посерьёзнее ....но может и повезёт...но уж больно много потеряли очков просто на ровном месте в начале отбора....однако пожелаю соседям удачи...да(!)....и пусть петраков у нашего карпа спросит телефон хоттабыча....может пригодиться...
09.10.2021
zeromanj
Смешно, когда одни ногомячисты-деревяхи, не претендующие ни на что серьезное в глобальном масштабе, соревнуются с другими такими же бездарями. И называют себя сильнее их. Как будто футбольному сообществу не наплевать с высокой колокольни на эту возню червей в колхозном навозе.
09.10.2021
kingarthur
Украинский футбол во все века был сильнее российского, браво братья-славяне!!! Ау кремлеботы, Ваш выход)))
09.10.2021
vfhectymrfgg
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09.10.2021
vovanpiter
Как и во вчерашнем матче сб.России здесь было важно взять 3 очка, с чем укр. сборная наконец-то справилась. Поздравляю!
09.10.2021
Солёный
Укры еще на ЧЕ мне показались слишком медлительные... у них командных скоростей вообще нет...
09.10.2021
Fanatico
Салоеды заслужено победили.
09.10.2021
Boris A
zhalko cho finlandia proigrala
09.10.2021
redgy
честно говоря все матчи Украины при Петракове очень смотрибельны, конечно состав сильнее нашего, но тем не менее.
09.10.2021
fcsmfan
Ну наконец-то! Теперь все в руках самих украинцев - впереди два матча с Боснией
09.10.2021
Миля Кац
Самое обидное, что финны играли в целом не так уж и плохо, но в завершающей стадии атак слишком торопились и допускали ошибки.
09.10.2021
Nikola Pupkin
Изыди, гнида.
09.10.2021
Nikola Pupkin
Украинцы хорошо сыграли с финнами, даже лучше наших. Победу заслужили. Если бы сегодня финны сравняли, то я хотел бы сказать, что всю удачу Россия высосала из Украины :) Братья, с победой!
09.10.2021
SPRAVEDLIVYI
Украина на голову сильнее россиян, это очевидно...Вчерашнее унылое позорище в лице российской сборной нагоняет унынье и тоску...
09.10.2021
bvp
Поздравляем украинских хлопцев.
09.10.2021
Andrej Makhin
Финны по бездарности стоят на одной ступеньке с нашими. Только нашим пока везёт неслыханно, а у финнов - без просвета!
09.10.2021
SPRAVEDLIVYI
Классный футбол...Украину с заслуженной победой!!!
09.10.2021