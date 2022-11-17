Иньеста считает, что Испания способна выиграть чемпионат мира-2022

Экс-полузащитник сборной Испании Андреас Иньеста поделился мнением о предстоящем чемпионате мира-2022 в Катаре. Также хавбек оценил игру команды и работу главного тренера Луиса Энрике.

«Сможет ли Испания в этом году выиграть чемпионат мира? Я верю в эту сборную, тренера и игроков. Я думаю, что, если они проявят уверенность и способность выстоять в трудные моменты, они смогут добиться победы. Я уверен в этой команде. Энрике? Тренер всегда должен быть лидером команды. Мне нравится, как он управляет своими командами и как выжимает максимум из игроков. Это очень важно. Задумывался ли я о продолжении карьеры в сборной, когда он возглавил команду? Я хотел продолжать с ним работу, это я могу сказать. Но обстоятельства были другими. Я хотел оставаться в сборной под его руководством, потому что мне нравится, как он видит футбол, а также его преданность игрокам и команде», — цитирует полузащитника Marca.

38-летний испанец завершил карьеру в сборной после чемпионата мира-2018 в России. Энрике возглавил сборную сразу после турнира. Ранее Иньеста уже работал с испанским специалистом в «Барселоне» с 2014 по 2017 год.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Испании попала в группу с Коста-Рикой, Германией и Японией. В первом матче испанцы сыграют с Коста-Рикой 23 ноября (19:00 мск).