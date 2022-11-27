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Сегодня, 16:35

Семин назвал сборную-открытие на чемпионате мира-2022

Мария Гусева
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команду-открытие чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Кто стал главным открытием? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию.

— Работу кого из тренеров на чемпионате мира вы можете выделить?

— Пока только Эрве Ренара, тренирующего саудовцев, — цитирует «Спорт День за Днем» Семина.

Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1) и проиграла Польше (0:2) в групповом турнире ЧМ-2022, Бразилия обыграла Сербию (2:0), а Франция одержала победу над Австралией (4:1) и Данией (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф турнира.

Источник: Спорт День за Днем

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Зенит 0
Спартак 0
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28%

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ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
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Испания
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Чемпионат мира по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
Сборная Франции по футболу
Юрий Семин
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