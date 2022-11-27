Семин назвал сборную-открытие на чемпионате мира-2022
Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал команду-открытие чемпионата мира-2022 в Катаре.
— Кто стал главным открытием? Наверное, Испания. Еще могу выделить Саудовскую Аравию, Бразилию и Францию.
— Работу кого из тренеров на чемпионате мира вы можете выделить?
— Пока только Эрве Ренара, тренирующего саудовцев, — цитирует «Спорт День за Днем» Семина.
Саудовская Аравия победила Аргентину (2:1) и проиграла Польше (0:2) в групповом турнире ЧМ-2022, Бразилия обыграла Сербию (2:0), а Франция одержала победу над Австралией (4:1) и Данией (2:1), досрочно обеспечив себе выход в плей-офф турнира.
Источник: Спорт День за Днем
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