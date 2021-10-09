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Андрей Ярмоленко: «Говорил, что забью правой лет в 40. Вышло чуть раньше»

21:38
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Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022. Он открыл счет в этой игре.

«Наконец-то эти ничьи закончились, мы победили, — цитирует Ярмоленко Sport.ua. — Я хочу поздравить болельщиков и сборную. Мы взяли три очка. У Финляндии хорошая команда, и они не просто так играли на Евро. Они знают, что нужно делать, очень организованные.

Мой гол? Я после матча с Францией говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой (Ярмоленко — левша — Прим. «СЭ»). Вышло раньше. Теперь, может, еще головой начну забивать. Хорошо, что удалось забить, мы победили. Для меня важнее всего, мы завоевали три очка».

Второй мяч в составе сборной Украины забил Роман Яремчук.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Legalbet.ru
  • Footboom
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Словения
Россия

П2

21%

3.20

Обе забьют - да

17%

2.17

1X

15%

1.38
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа H
Россия 1
Словакия 0
Матч завершен

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа D
Финляндия 1
Украина 2
Матч завершен

1X

26%

1.64

П2

22%

2.34

Обе забьют - да

15%

2.15

Дополнительная информация:

https://sport.ua/news/557355-andrey-yarmolenko-vozmozhno-teper-eshche-i-golovoy-nachnu-zabivat

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Евгений Петров все материалы автора
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