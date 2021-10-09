Андрей Ярмоленко: «Говорил, что забью правой лет в 40. Вышло чуть раньше»

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022. Он открыл счет в этой игре.

«Наконец-то эти ничьи закончились, мы победили, — цитирует Ярмоленко Sport.ua. — Я хочу поздравить болельщиков и сборную. Мы взяли три очка. У Финляндии хорошая команда, и они не просто так играли на Евро. Они знают, что нужно делать, очень организованные.

Мой гол? Я после матча с Францией говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой (Ярмоленко — левша — Прим. «СЭ»). Вышло раньше. Теперь, может, еще головой начну забивать. Хорошо, что удалось забить, мы победили. Для меня важнее всего, мы завоевали три очка».

Второй мяч в составе сборной Украины забил Роман Яремчук.