Андрей Ярмоленко: «Говорил, что забью правой лет в 40. Вышло чуть раньше»
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Финляндией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022. Он открыл счет в этой игре.
«Наконец-то эти ничьи закончились, мы победили, — цитирует Ярмоленко Sport.ua. — Я хочу поздравить болельщиков и сборную. Мы взяли три очка. У Финляндии хорошая команда, и они не просто так играли на Евро. Они знают, что нужно делать, очень организованные.
Мой гол? Я после матча с Францией говорил, что, может, когда мне будет 40, то забью ударом правой (Ярмоленко — левша — Прим. «СЭ»). Вышло раньше. Теперь, может, еще головой начну забивать. Хорошо, что удалось забить, мы победили. Для меня важнее всего, мы завоевали три очка».
Второй мяч в составе сборной Украины забил Роман Яремчук.
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Дополнительная информация:
https://sport.ua/news/557355-andrey-yarmolenko-vozmozhno-teper-eshche-i-golovoy-nachnu-zabivat
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