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Сегодня, 01:08

Сборная США продлила безвыигрышную серию с европейскими командами на ЧМ до 10 матчей

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник сборной США Джош Сарджент.
Фото AFP

Сборная США в матче группового турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

Таким образом, американская команда продлила свою безвыигрышную серию со сборными из Европы до 10 матчей. США пять раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Последняя победа была достигнута на ЧМ-2022 над Португалией (3:2).

Следующий матч сборная США проведет 25 ноября против Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная США по футболу
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