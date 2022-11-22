Сборная США продлила безвыигрышную серию с европейскими командами на ЧМ до 10 матчей

Сборная США в матче группового турнира ЧМ-2022 сыграла вничью с Уэльсом (1:1).

Таким образом, американская команда продлила свою безвыигрышную серию со сборными из Европы до 10 матчей. США пять раз сыграли вничью и пять раз проиграли. Последняя победа была достигнута на ЧМ-2022 над Португалией (3:2).

Следующий матч сборная США проведет 25 ноября против Англии (22.00 мск), Уэльс в этот же день сыграет с Ираном (13.00 мск).