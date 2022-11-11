Дуймович считает, что на ЧМ-2022 приедет мало хорватских болельщиков

Бывший игрок «Локомотива» и сборной Хорватии Томислав Дуймович поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«Я не поеду в Катар по семейным обстоятельствам. И, скорее всего, я бы и так не поехал в Катар. Мне говорили, что дорогие авиабилеты, гостиница не очень дешевая, еда и культура другие. Для развлечения будут бары, но только на стадионе, только там можно выпивать. Простой болельщик именно из-за этого и едет, чтобы с друзьями посмотреть футбол. Большинство хорватов сказали, что не едут. Но думаю и уверен, что это может измениться, если Хорватия пройдет групповой этап и будет выигрывать матчи, как на ЧМ в России. Тогда большинство хорватов будут искать деньги на билеты и поедут на чемпионат мира. Плюс он проходит в ноябре. Из-за всех этих обстоятельств много народу не будет», — приводит слова Дуймовича Eurostavka.ru.

Он также заявил, что сейчас большинство игроков национальной команды находятся в хорошей форме. По его словам, Влашич сейчас является одним из лучших футболистов сборной Хорватии.

«Плюс Модрич. В таком возрасте хорошо играет. И он тоже один из футболистов, который в форме. К этому могу прибавить футболистов загребского «Динамо». Они играли групповой этап Лиги чемпионов, выиграли у «Челси», — добавил Дуймович.

Сборная Хорватии по итогам жеребьевки ЧМ-2022 попала в одну группу с Бельгией, Канадой и Марокко.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.