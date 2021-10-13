Сборная Марокко стала второй командой, пробившейся в третий раунд отбора ЧМ-2022 в Африке

Сборная Марокко разгромила Гвинею (4:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Марокканцы набрали 12 очков гарантировали себе первое место в группе I.

Таким образом, марокканцы пробились в третий раунд отбора в Африке. Они стали второй командой, которая смогла это сделать. Ранее это сделали сенегальцы.

Напомним, в третий раунд отбора ЧМ-2022 в Африке выйдут 10 сборных, которые сыграют между собой. Пять команд получат путевку в финальную стадию турнира.