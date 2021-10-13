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Сборная Алжира повторила рекорд Аргентины по количеству матчей без поражений

02:49

Сборная Алжира разгромила Нигер (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Как сообщает портал статистики Opta, алжирская команда продлила свою беспроигрышную серию.

Команда Джамеля Бельмади не проигрывает уже 31 матч кряду. Алжирцы повторили рекорд сборной Аргентины.

В своей отборочной группе Алжир занимает первое место с 10-ю очками, опережачя Буркина-Фасо по разнице забитых и пропущенных мячей.

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Евгений Козинов все материалы автора
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