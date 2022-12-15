Самедов считает, что у Аргентины и Франции равные шансы в финале ЧМ в Катаре

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от финала чемпионата мира в Катаре, в котором сборная Аргентины сыграет с Францией.

«Наверное, шансы в финале у двух сборных равны. Кто-то скажет, что у французов чуть-чуть больше шансов. Аргентинцы прибавляют по ходу этого турнира. Нас ждет очень интересный финал.

Заслуживает ли Месси победу? Это последний чемпионат мира для Месси и последняя возможность для него выиграть трофей. Аргентина заслуживает победы, как и сборная Франции, но это финал», — сказал Самедов «СЭ».

Матч Аргентина — Франция пройдет 18 декабря на стадионе «Лусаил» (Лусаил, Катар). Начало — в 18.00 по московскому времени.