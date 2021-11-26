Жеребьевка стыков ЧМ-2022: с кем сыграет Россия? Смотреть онлайн трансляцию церемонии
В пятницу состоится жеребьевка стыковых матчей чемпионата мира-2022.
Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени. «СЭ» проведёт большой онлайн, за которым можно следить по этой ссылке, а также на официальном сайте УЕФА.
Сегодня своего соперника узнает сборная России. По решению ФИФА наша команда точно не сможет попасть на Украину.
Сборные для жеребьевки поделены на две корзины:
Корзина 1: Италия, Португалия, Россия, Уэльс, Швеция, Шотландия
Корзина 2: Австрия, Польша, Северная Македония, Турция, Украина, Чехия.
Финальный турнир чемпионата мира в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.
Лучшие и худшие расклады сборной России перед жеребьевкой стыков ЧМ — по этой ссылке
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