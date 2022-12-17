Гуллит: «Сборную Нидерландов очень сильно избаловали»

Бывший защитник сборной Нидерландов Руд Гуллит назвал причины вылета его национальной команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Все началось с Мемфиса, когда он засунул пальцы в уши. Вирджила ван Дейка также разозлили слова Марко ван Бастена. Игроков «оранжевых» слишком избаловали, слишком часто им говорили, насколько они хороши», - приводит слова Гуллита De Telegraaph.

Сборная Нидерландов покинула мировое первенство после поражения от Аргентины (2:2, 3:4-по пен.) в четвертьфинале турнира.

Аргентинцы, победившие нидерландцев, сыграют против Франции в финале ЧМ-2022 завтра, 18 декабря, начало – 18.00 мск.