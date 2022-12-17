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Сегодня, 17:57

Гуллит: «Сборную Нидерландов очень сильно избаловали»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник сборной Нидерландов Руд Гуллит назвал причины вылета его национальной команды с чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Все началось с Мемфиса, когда он засунул пальцы в уши. Вирджила ван Дейка также разозлили слова Марко ван Бастена. Игроков «оранжевых» слишком избаловали, слишком часто им говорили, насколько они хороши», - приводит слова Гуллита De Telegraaph.

Сборная Нидерландов покинула мировое первенство после поражения от Аргентины (2:2, 3:4-по пен.) в четвертьфинале турнира.

Аргентинцы, победившие нидерландцев, сыграют против Франции в финале ЧМ-2022 завтра, 18 декабря, начало – 18.00 мск.

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Основные источники исследования

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Марокко 1
1-й тайм

ТМ 2.5

32%

2.02

П2

26%

3.10

обе забьют - да

20%

1.72
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Торонто

ТБ 5.5

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Ф2(0)

16%

1.67

ИТБ1 (3)

12%

2.32
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Аргентина
Франция

П1

27%

2.85

обе забьют - да

26%

2.10

П2

21%

2.85
Руд Гуллит
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Нидерландов по футболу
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