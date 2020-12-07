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Россию назвали самым неудачным вариантом из третьей корзины при жеребьевке квалификации ЧМ-2022

21:20
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты сборной России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник сборной Словении Александр Радосавлевич прокомментировал итоги жеребьевки квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Словенцы сыграют в группе Н с Россией, а также Хорватией, Словакией, Кипром и Мальтой.

— У Словении очень трудная группа, — сказал «СЭ» Радосавлевич. — Сыграем с серебряными призерами чемпионата мира. Словакия недавно квалифицировалась на чемпионат Европы. А Россия — это самый неудачный вариант из третьей корзины для нас. Знаю, что у вашей команды были неудачи в недавних матчах, но до этого она показывала хороший результат. В России много сильных молодых футболистов. Так что для нас это очень сложная жеребьевка. Россия и Хорватия — фавориты.
(Севастиан Терлецкий)

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