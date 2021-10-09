Роналду стал рекордсменом по количеству матчей за европейские сборные
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на товарищеский матч против Катара. Благодаря этому он установил новый рекорд.
? - Cristiano Ronaldo?? is the first man to play 181 matches for a UEFA nation— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 9, 2021
181 — Cristiano Ronaldo?? (+1)
180 — Sergio Ramos??#PORQAT
Как сообщает Gracenote Live, португалец стал лидером по количеству матчей за европейские сборные. В его активе 181 игра. Он обошел защитника сборной Испании Серхио Рамоса (180).
После первого тайма Португалия ведет 1:0. Роналду забил единственный на данный момент гол в этой игре.
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