Дания разгромила Молдавию в рамках отбора на ЧМ-2022
Дания обыграла Молдавию в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Голы забивали Андреас Сков Ольсен, Симон Кьер, Кристиан Нергор и Йоаким Мехле.
Дания набрала 21 очко и лидирует в группе F. У Молдавии одно очко и последняя позиция.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа F
Молдавия — Дания — 0:4 (0:4)
Голы: Сков Ольсен, 23 (0:1). Кьер, 34 — с пенальти (0:2). Нергор, 39 (0:3). Мехле, 44 (0:4).
Молдавия: Аврам, Армаш, Жардан, Посмак, Марандичи, Ионицэ (Котогой, 78), Рацэ, Гечев (Потырнике, 47), Гынсарь (Дрос, 62), Николаэску (Пунтус, 78), Йосипой (Спэтару, 62).
Дания: Шмейхель, Кьер (Вестергор, 46), А.Кристенсен, Мехле, Васс, Дилэйни (Йенсен, 57), Нергор, Хейбьерг (Андерсен, 65), Поульсен (Стрюгер Ларсен, 77), Дамсгор, Сков Ольсен (Дольберг, 47).
Предупреждения: Марандичи, 20. Потырнике, 78. Дрос, 86.
Судья: Жуан Пиньейру (Португалия).
9 октября. Кишинев. Стадион «Зимбру».
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