Роналду назвал главного претендента на победу на ЧМ-2022 в Катаре

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мнением о том, кто является главным фаворитом на победу на чемпионате мира-2022 в Катаре.

«Думаю, что Франция сейчас является фаворитом на победу, о чем я говорил еще до начала турнира. И также считаю, что Мбаппе станет лучшим игроком этого чемпионата мира», — приводит Mirror слова Роналду.

14.12.2022 | Франция — Марокко

Также португальский футболист высказался о вылете сборной Англии с ЧМ-2022.

«Не забывайте, Англия показала очень хороший футбол в матче против Франции. Я думаю, с ними произошло то же самое, что и с Бразилией. Англия играла очень хорошо, но в конце концов все свелось к мелким деталям, и они повлияли на исход матча. Но англичане должны гордиться тем, как они играли на чемпионате мира», — добавил нападающий.

В рамках полуфиналов ЧМ-2022 сборная Аргентины встретится с командой Хорватии 13 декабря, а на следующий день Франция сыграет с Марокко. Оба матча пройдут в 22.00 по московскому времени.