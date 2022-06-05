РФС направил в ФИФА протест из-за демонстрации Крыма на форме украинской сборной

Российский футбольный союз (РФС) направил два протеста в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола (УАФ) правил организации, сообщает ТАСС со ссылкой на службу информации РФС.

«Российский футбольный союз направил в ФИФА протест в связи с нарушением Украинской ассоциацией футбола правил организации, а именно демонстрации на форме национальной сборной изображения Крыма в составе Украины. Кроме того, еще один протест был выражен по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России», — говорится в заявлении.

Сборная Украины 1 июня обыграла команду Шотландии (3:1) в полуфинальном матче раунда плей-офф за право сыграть в финальной части чемпионата мира 2022 года.

Сегодня, 5 мая, команда проведет со сборной Уэльса финальную игру стыкового турнира.

Сборная России должна была сыграть в полуфинале раунда плей-офф против команды Польши, однако 28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.