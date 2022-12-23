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Сегодня, 19:07

Рабочая группа ФИФА не выявила случаев манипулирования результатами матчей ЧМ-2022 в Катаре

Алина Савинова
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Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что рабочая группа не выявила ни одного случая манипулирования итогами матчей ЧМ-2022.

«Оперативная группа не обнаружила угроз манипулирования ни в одной из игр турнира», — сказано в заявлении ФИФА.

Рабочая группа по вопросам честности завершила свою работу 22 декабря. Всего было проанализировано 64 матча, а также проверены места проведения игр и отчеты об анализе легальных рынков ставок.

Чемпионат мира по футболу-2022 проходил с 20 ноября по 18 декабря. Победу одержала сборная Аргентины, которая в финале турнира обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2).

Чемпионат мира по футболу
ФИФА
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