Надаль — о финале ЧМ-2022: «Когда Месси забил гол в овертайме, у меня на глазах выступили слезы»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о своих эмоциях от просмотра финала чемпионата мира по футболу-2022.

«Я с удовольствием наблюдал за этим зрелищем, потому что, к сожалению, Испания вылетела в 1/8 финала. Это был впечатляющий финал. Мне жаль многих французских друзей, которые у меня есть. Париж и Франция многое значат для меня. Но у меня также много аргентинских друзей, и то, что Месси выиграл чемпионат мира, сделало меня счастливым.

То, что кто-то настолько великий достигает кульминации с титулом, которого так не хватало, — многое значит для Аргентины. Это показалось мне справедливым, и я был тронут. Когда Месси забил гол в овертайме, у меня на глазах выступили слезы. Я действительно наслаждался финалом, особенно с 70-й минуты игра была впечатляющей", — приводит Football Espana слова Надаля.

В финале чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции (3:3, по пен. 4:2). Месси был признал лучшим игроком турнира.