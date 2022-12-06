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Сегодня, 20:53

Португальский журналист заявил, что Роналду не забьет Швейцарии, даже если появится на поле

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Португальский журналист Record Sports Daily Флавио Микель Силва отреагировал на информацию о том, что Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч 1/8 финала ЧМ-2022 со Швейцарии.

«Все последние матчи между Португалией и Швейцарией похожи на гладиаторские бои. Встреча этой 1/8 тоже не станет исключением. Швейцарская команда может остановить любую национальную сборную мира, потому что у них великолепная тактическая дисциплина. Португалия является фаворитом, но должна продемонстрировать большее, чем-то, что мы видели в матчах группы. Команде Сантуша критически важно забить первый гол. Роналду не забьет в этом матче, даже если появится на поле. Хотя, если только назначат нелепый пенальти в пользу нашей сборной. Роналду в плохой форме и не тащит сборную за собой, поэтому решение Сантуша оставить его в запасе полностью оправдано. Сейчас есть футболисты, которые играют в нападении лучше, чем Роналду», — приводит слова Силвы Sport24.

Он также заявил, что с такой ужасной формой Роналду и неуверенной игрой других лидеров не верится в то, что Португалия выйдет в финал ЧМ-2022. По его словам, несмотря на эти проблемы, выход в полуфинал вполне реален.

Матч Португалия — Швейцария пройдет во вторник, 6 декабря. Начало встречи — 22.00 (мск).

Победитель этой пары выходит в 1/4 финала, где сыграет с Марокко.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-06-portugalskiy-zhurnalist-ronaldu-ne-zabyet-shveytsarii-dazhe-yesli-poyavitsya-na-pole

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 1
Швейцария 0
1-й тайм

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 3
Испания 0
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
Криштиану Роналду
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Португалии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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