Автогол Медведева принес Португалии победу над Азербайджаном

Сборная Сербии переиграла Ирландию в матче отборочного туринра чемпионата мира-2022 (3:2). Нападающий Душан Тадич сделал три голевые передачи.

В другой встрече Португалия с минимальным счетом выиграла у Азербайджана (1:0) благодаря автоголу. В конце первого тайма мяч в свои ворота переправил Максим Медведев.

Сербы лидируют в группе A. Португалия занимает 2-е место в таблице.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа A

Сербия — Ирландия — 3:2 (1:1)

Голы: Браун, 18 (0:1). Влахович, 40 (1:1). А.Митрович, 69 (2:1). А.Митрович, 75 (3:1). Коллинз, 86 (3:2).

Сербия: Дмитрович, Младенович (Костич, 46), С.Митрович, Гаич, Миленкович, Павлович, Тадич (Гудель, 77), Лукич, Рачич (Максимович, 64), Джуричич (А.Митрович, 63), Влахович (Йович, 82).

Ирландия: Траверс, Кларк (Макклин, 79), Стивенс, Коулман, Доэрти, О`Ши, Браун, Каллен, Молумби (Хендрик, 61), Робинсон (Брэйди, 79), Конноли (Лонг, 67).

Предупреждение: Павлович, 89.

Судья: Масса (Италия).

Белград. Стадион «Райко Митич».

Португалия — Азербайджан — 1:0 (1:0)

Гол: Медведев, 36 — в свои ворота.

Португалия: Антони Лопеш, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Нуну Мендеш, Дуарте, Жоау Моутинью (Бруну Фернандеш, 46), Бернарду Силва (Сержиу Оливейра, 88), Невеш (Пальинья, 88), Криштиану Роналду, Андре Силва (Жоау Феликс, 75), Педру Нету (Рафа Силва, 63).

Азербайджан: Магомедалиев, Б.Гусейнов, Медведев, А.Гусейнов (Ибрагимли, 46), Салахлы, Кривоцюк, Махмудов (Исаев, 84), Бадалов, Мустафаев (Нуриев, 46), Эмрели (Алескеров, 84), Горбани (Шейдаев, 85).

Предупреждения: Эмрели, 52. Бруну Фернандеш, 82.

Судья: Зиберт (Германия).

Турин. Стадион «Алльянц».