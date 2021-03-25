Франция не смогла обыграть Украину

Сборная Франции сыграла вничью с Украиной в матче отборочного туринра чемпионата мира-2022 (1:1). В начале встречи Антуан Гризманн забил в ворота украинцев. После перерыва счет стал равным благодаря автоголу Преснеля Кимпембе.

В другой встрече группы D Босния и Герцеговина сыграла вничью с Финляндией (2:2).

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа D

Франция — Украина — 1:1 (1:0)

Голы: Гризманн, 19 (1:0). Кимпембе, 57 — в свои ворота (1:1).

Франция: Ллорис, Варан, Эрнандез, Кимпембе, Павар, Рабьо, Канте, Гризманн, Жиру (Погба, 63), Коман (Дембеле, 63), Мбаппе (Марсьяль, 77).

Украина: Бущан, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Забарный, Караваев, Сидорчук (Коваленко, 79), Малиновский, Зинченко, Шапаренко (Зубков, 86), Яремчук (Мораэс, 72).

Предупреждение: Павар, 30.

Судья: Штилер (Германия).

Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».

Финляндия — Босния и Герцеговина — 2:2 (0:0)

Голы: Пьянич, 55 (0:1). Пукки, 58 (1:1). Пукки, 77 (2:1). Стеванович, 84 (2:2).

Нереализованный пенальти: Пьянич, 55 (вратарь).

Финляндия: Йоронен, Райтала, Тойвио, Араюри, Алхо, Хямяляйнен, Кауко (Спарв, 82), Лод (Похьянпало, 77), Камара, Валакари (Шюллер, 46), Пукки.

Босния и Герцеговина: Шехич, Тодорович, Чивич, Хаджикадунич, Саничанин, Пьянич, Стеванович (Колашинац, 89), Цимирот (Демирович, 83), Крунич, Гояк (Дульевич, 64), Джеко.

Предупреждения: Камара, 30. Шюллер, 86. Хямяляйнен, 90.

Судья: Сидиропулос (Греция).

Хельсинки. Стадион Олимпийский.