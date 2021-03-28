Полузащитника ЦСКА Зайнутдинова принуждают к матчам за сборную, несмотря на травму
На полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова оказывается давление со стороны чиновников из Федерации футбола, сообщает Prosports.kz.
Футболист прибыл в расположение национальной команды с травмой, а, по данным СМИ, его вынуждают выходить на поле в игре 2-го тура отборочного турнира на ЧМ-2022 против Франции.
«По моей информации, вчера ночью на полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова оказывал давление один подвыпивший чиновник из КФФ. Инцидент произошел в отеле «Рэддисон» этой ночью. Высокопоставленный чиновник из федерации, изрядно подвыпив, вспомнил свое «ментовское» прошлое и решил наехать на Зайнутдинова. Батека был обвинен в том, что симулирует травму. И чиновник пригрозил ему неприятностями, если он не выйдет на поле против Франции. Мол, хоть на уколах выходи, но чтоб на поле был», — сообщает источник.
Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 16.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://prosports.kz/news/492510-travmirovannogo-zainutdinova-vynuzhdaet-igrat-s-frantsiei-netrezvyi-chinovnik-kff
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