Полузащитника ЦСКА Зайнутдинова принуждают к матчам за сборную, несмотря на травму

На полузащитника ЦСКА и сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова оказывается давление со стороны чиновников из Федерации футбола, сообщает Prosports.kz.

Футболист прибыл в расположение национальной команды с травмой, а, по данным СМИ, его вынуждают выходить на поле в игре 2-го тура отборочного турнира на ЧМ-2022 против Франции.

«По моей информации, вчера ночью на полузащитника сборной Казахстана и московского ЦСКА Бактиера Зайнутдинова оказывал давление один подвыпивший чиновник из КФФ. Инцидент произошел в отеле «Рэддисон» этой ночью. Высокопоставленный чиновник из федерации, изрядно подвыпив, вспомнил свое «ментовское» прошлое и решил наехать на Зайнутдинова. Батека был обвинен в том, что симулирует травму. И чиновник пригрозил ему неприятностями, если он не выйдет на поле против Франции. Мол, хоть на уколах выходи, но чтоб на поле был», — сообщает источник.

Матч 2-го тура отбора на ЧМ-2022 Казахстан — Франция состоится в воскресенье, 28 марта. Начало — в 16.00 (мск).