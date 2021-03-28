Экс-игрок «Зенита» Мейра раскритиковал поведение Роналду в матче с Сербией

Экс-игрок «Зенита» и сборной Португалии Фернанду Мейра высказался о реакции форварда Криштиану Роналду на незасчитанный гол в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 с Сербией (2:2).

«Реакция Роналду естественна, но для капитана неприемлема. Он не может просто бросить капитанскую повязку и уйти. Это неприемлемое поведение для столь значимого игрока. Роналду должен быть примером для команды», — цитирует Мейру Record.

На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол португальского форварда Криштиану Роналду после того, как мяч пересек линию ворот. После возмущения 36-летнего португальца судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча Роналду бросил капитанскую повязку на поле.

После этого матча Португалия и Сербия имеют по 4 очка и занимают первое и второе места в группе A.