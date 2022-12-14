Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич остался недоволен работой арбитра Даниэле Орсато в матче полуфинала ЧМ-2022 против Аргентины (0:3).

«Аргентина честно выиграла матч, сегодня они были лучше и заслужили эту победу. Но нужно упомянуть еще кое-что, хотя обычно я этого не делаю. Я не люблю говорить о судьях, но Орсато — один из худших. У меня не очень хорошие воспоминания о нем, это просто катастрофа», — цитирует Модрича Depor.

Орсато судил ответный матч 1/2 финала ЛЧ сезона-2020/21, в котором «Реал» уступил «Челси» (0:2). Также 47-летний итальянец работал на матче группового турнира Евро-2020 между Англией и Хорватией (1:0).