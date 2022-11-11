Игрок «Баварии» Гравенберх пропустит чемпионат мира-2022

Полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх не поедет на чемпионат мира со сборной Нидерландов. Такое решение принял главный тренер «оранжевых» Луи Ван Гал, сообщает Мики Вервей в своих социальных сетях.

По информации источника, такое решение связанно с тем, что 20-летний футболист получает недостаточно игровой практики в мюнхенском клубе. Летом голландский хавбек перебрался в «Баварию» из «Аякса».

В текущем сезоне Гравенберх сыграл 16 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.