Гол Шиманьски помог Польше избежать поражения в отборочном матче ЧМ-2022 против Англии

Сборная Англии не смогла обыграть команду Польши в выездном матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 1:1.

На гол Гарии Кейна поляки в концовке встречи ответили точным ударом Дамиана Шиманьски.

В параллельном матче группы I сборная Албании разгромила Сан-Марино — 5:0. Еще в одной встрече Венгрия дома одолела Андорру со счетом 2:1.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа I

Польша — Англия — 1:1 (0:0)

Голы: Кейн, 72 (0:1). Шиманьски, 90+2 (1:1).

Польша: Щенсны, Глик (Рыбус, 80), Беднарек, Пухач (Хелик, 80), Крыховяк (Шиманьски, 68), Линетти, Давидович, Южвяк (Франковски, 80), Модер, Левандовски, Букса (Свидерски, 63).

Англия: Пикфорд, Уокер, Шоу, Стоунс, Магуайр, Грилиш, Райс, Маунт, Филлипс, Кейн, Стерлинг.

Предупреждения: Филлипс, 8. Магуайр, 45+3. Глик, 45+3. Крыховяк, 60. Пухач, 78. Линетти, 79. Шиманьски, 90+3.

Судья: Зиберт (Германия).

8 сентября. Варшава. Стадион «Национальный».

Албания — Сан-Марино — 5:0 (1:0)

Голы: Манай, 32 (1:0). Лячи, 58 (2:0). Бройя, 61 (3:0). Хюсай, 68 (4:0). Узуни, 80 (5:0).

Албания: Стракоша, Хюсай (Дока, 81), Джимсити, Кумбулла, Михай, Лячи (Рамадани, 71), Траши (Роши, 46), Баре, Байрами (Бройя, 46), Манай, Узуни (Чокай, 81).

Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Палацци, Бролли, М.Баттистини, Грандони (Дзафферани, 69), Фаббри (Конти, 57), Э.Голинуччи (М.Баттистини, 75), А.Голинуччи, Д. Томассини (Ф.Томассини, 46), Хирш (Витаиоли, 69), Нанни.

Предупреждения: Д. Томассини, 19. Роши, 77.

Судья: Фендрих (Швейцария).

8 сентября. Эльбасан. Стадион «Эльбасан Арена».

Венгрия — Андорра — 2:1 (2:0)

Голы: А.Солои, 9 — с пенальти (1:0). Ботка, 18 (2:0). Лловера, 82 (2:1).

Венгрия: Дибус, Ланг, Фиола, Ботка (Тамаш, 90+1), Ат.Солои, Надь (Гоздог, 65), Кляйнхайслер (Собослои, 46), Шафер, А.Солои, Р.Шоллои (Д.Шоллои, 47), Шен (Николич, 74).

Андорра: Альварес, Гарсиа, Сан Николас, Лловера, Сервос (К.Мартинес, 76), Алаведра, М.Виейра (А.Мартинес, 76), Пуйоль (Лима, 80), Гарсия, Алаэс, Фернандес (Бернат, 80).

Предупреждения: Гарсия, 9. Р.Шоллои, 12. М.Виейра, 38. Сан Николас, 63. Алаведра, 87. А.Солои, 89. Тамаш, 90+3.

Судья: Обренович (Словения).

8 сентября. Будапешт. Стадион «Пушкаш Арена».