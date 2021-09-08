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Италия обновила мировой рекорд беспроигрышной серии

23:45
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Сборная Италии разгромила Литву (5:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года — Португалии (0:1) в Лиге наций.

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Иван Шитик все материалы автора

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