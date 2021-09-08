Италия обновила мировой рекорд беспроигрышной серии

Сборная Италии разгромила Литву (5:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

Команда тренера Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года — Португалии (0:1) в Лиге наций.