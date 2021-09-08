Сборная Бельгии с минимальным счетом обыграла Белоруссию в Казани
Сборная Бельгии обыграла команду Белоруссии со счетом 1:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоялась в Казани, автором единственного гола стал Деннис Прат.
В параллельном матче группы E сборные Уэльса и Эстония не смогли открыть счет — 0:0.
ЧМ. Отборочный турнир. Европа
Группа E
Белоруссия — Бельгия — 0:1 (0:1)
Гол: Прат, 33.
Белоруссия: Черник, Рахманов, Сачивко, Швецов, Золотов (Подстрелов, 82), Шевченко (Бегунов, 81), Быков, Р.Лисакович (Эбонг, 70), Скавыш (Седько, 69), Климович, В.Лисакович.
Бельгия: Кастелс, Алдервейрелд, Боята, Денайер, Кастань, Прат, Тилеманс, Батшуайи (Фокет, 84), Лукебакио (Бентеке, 76), Троссар (Азар, 60), Салемакерс (Дендонкер, 84).
Предупреждения: Золотов, 76. Бегунов, 82. Подстрелов, 83. Батшуайи, 84. Эбонг, 88.
Судья: Рачковски (Польша).
8 сентября. Казань. Стадион «Центральный».
Уэльс — Эстония — 0:0
Уэльс: Уорд, Гантер, Дэвис, Ампаду, Мефам, Аллен, Уилсон (Уильямс, 36), Джеймс, Моррелл, Бэйл, Робертс (Харрис, 63).
Эстония: Хейн, Кууск, Метс, Пикк, Паскочи (Лукка, 87), Васильев, Пури (Лиландер, 30), Кяйт, Крейда (Поом, 86), Аньер (Синявский, 71), Саппинен (Сорга, 71).
Предупреждения: Пури, 25. Моррелл, 73. Крейда, 79.
Судья: Бюке (Франция).
8 сентября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».
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