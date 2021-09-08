Сборная Бельгии с минимальным счетом обыграла Белоруссию в Казани

Сборная Бельгии обыграла команду Белоруссии со счетом 1:0 в матче отборочного турнира ЧМ-2022. Встреча состоялась в Казани, автором единственного гола стал Деннис Прат.

В параллельном матче группы E сборные Уэльса и Эстония не смогли открыть счет — 0:0.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа E

Белоруссия — Бельгия — 0:1 (0:1)

Гол: Прат, 33.

Белоруссия: Черник, Рахманов, Сачивко, Швецов, Золотов (Подстрелов, 82), Шевченко (Бегунов, 81), Быков, Р.Лисакович (Эбонг, 70), Скавыш (Седько, 69), Климович, В.Лисакович.

Бельгия: Кастелс, Алдервейрелд, Боята, Денайер, Кастань, Прат, Тилеманс, Батшуайи (Фокет, 84), Лукебакио (Бентеке, 76), Троссар (Азар, 60), Салемакерс (Дендонкер, 84).

Предупреждения: Золотов, 76. Бегунов, 82. Подстрелов, 83. Батшуайи, 84. Эбонг, 88.

Судья: Рачковски (Польша).

8 сентября. Казань. Стадион «Центральный».

Уэльс — Эстония — 0:0

Уэльс: Уорд, Гантер, Дэвис, Ампаду, Мефам, Аллен, Уилсон (Уильямс, 36), Джеймс, Моррелл, Бэйл, Робертс (Харрис, 63).

Эстония: Хейн, Кууск, Метс, Пикк, Паскочи (Лукка, 87), Васильев, Пури (Лиландер, 30), Кяйт, Крейда (Поом, 86), Аньер (Синявский, 71), Саппинен (Сорга, 71).

Предупреждения: Пури, 25. Моррелл, 73. Крейда, 79.

Судья: Бюке (Франция).

8 сентября. Кардифф. Стадион «Кардифф Сити».