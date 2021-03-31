Цена капитанской повязки Роналду на аукционе в Сербии превысила 10 миллионов евро

Цена капитанской повязки нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду достигла 10 миллионов 886 тысяч евро на благотворительном аукционе в Сербии, информирует сайт торговой площадки.

Однако такая большая цифра на аукционе вызвает сомнения у сербских СМИ касаемо платежеспособности тех, кто предложил такую сумму.

Эту повязку Роналду в ярости бросил на землю во время отборочного матча ЧМ-2022 Сербия — Португалия (2:2), который прошел в Белграде 27 марта. На 93-й минуте голландский арбитр Дэнни Маккели не засчитал гол Роналду после того, как мяч пересек линию ворот (защитник вынес мяч после удара португальца, однако на повторе было видно, что мяч успел пересечь линию).

После возмущения 36-летнего Роналду судья наказал игрока желтой карточкой, а после матча футболист бросил капитанскую повязку на поле. Ее подобрал один из рабочих арены, который в тот день находился на дежурстве. Он решил использовать эту повязку в благотворительных целях и отдал ее в гуманитарную организацию «Вместе за жизнь», чтобы помочь ребенку по имени Гаврило Джурджевич.

У младенца из Крагуеваца спинальная мышечная атрофия. На лечение требуется 2,5 миллиона евро. Понятно, что его семья не способна достать такие деньги.

Основатель гуманитарной организации «Вместе за жизнь» Йован Симич сообщил, что повязка Роналду на три дня будет выставлена на аукцион.