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Нога защитника сборной Колумбии выгнулась в другую сторону. Ужасные кадры травмы

04:39
10 октября. Сантьяго Ариас получил травму. Фото -
10 октября. Сантьяго Ариас получил травму. Фото -
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Защитник сборной Колумбии Сантьяго Ариас получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Венесуэлы (3:0). На 13-й минуте 28-летний колумбиец подкатился под соперника, который упал на его ногу, что привело к повреждению. Стопа Ариас выгнулась в другую сторону.

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