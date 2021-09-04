Дания переиграла Фарерские острова и одержала пятую победу в рамках отбора на ЧМ-2022
Сборная Дании с минимальным счетом переиграла команду Фарерских островов в матче отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. Датчане на выезде сломили сопротивление соперника со счетом 1:0.
Дания пока идет без потерь в этом отборе, выиграв все пять матчей в своей группе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/world/tables/2022/qualify/
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