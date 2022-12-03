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Сегодня, 19:00

Генич: «Хочу, чтобы Месси прошел дальше Роналду»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Комментатор Константин Генич оценил перспективы нападающих Лионеля Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) на ЧМ-2022.

— Кто пройдет дальше: Месси или Роналду?

— Месси. Потому что я так хочу, ха-ха! Португалия не выжимает максимум из своего состава. Возможно, слишком громко будет сказано, что Криштиану мешает этой сборной. Но если бы они играли без Роналду, это было бы веселее и быстрее впереди. Но что есть, то есть: не ставить Роналду нельзя. Поэтому их футбол скрипит. Я помню их поражение Испании в Лиге наций — они играют в трусливый футбол. А когда трусливый футбол поставлен на поток, за это наказывают. Как это произошло, например, с Англией на прошлом Евро. Шли неплохо, но до трофея не добрались. Что касается Месси, то Аргентина тоже скупая на моменты. Но я больше симпатизирую Лео. Хочу, чтобы он прошел дальше, чем Роналду.

В 1/8 финала ЧМ-2022 сборная Аргентины сыграет против Австралии (3 декабря, 22.00 мск), а Португалия встретится с Швейцарией (6 декабря, 22.00 мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Португалии по футболу
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