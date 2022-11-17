Нападающий «Лейпцига» Нкунку из-за травмы пропустит 6-8 недель. Он выбыл из заявки сборной Франции на ЧМ-2022

Нападающий «Лейпцига» и сборной Франции Кристофер Нкунку, получивший повреждение на тренировке национальной команды, пропустит от 6 до 8 недель, сообщает L'Equipe.

У 25-летнего футболиста выявлено растяжение связок левого колена.

Вместо Нкунку в сборную Франции, которая готовится к старту чемпионата мира-2022, был вызван форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло Муани.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Франции сыграет в группе с Австралией, Данией и Тунисом.