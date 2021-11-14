Ван Гал о ничьей с Черногорией: «Мы вели со счетом 2:0, и все, что нам нужно было делать, это владеть мячом»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Черногории (2:2).

«Мы не очень хорошо выступили в тот момент, когда все было в наших руках. Я не могу этого объяснить. Они играли по схеме 5-4-1, так что вы понимаете, что было сложно. Но мы вели со счетом 2:0, и все, что нам нужно было делать, это владеть мячом. Мы временами теряли мяч, когда не должны были этого делать. Мы должны это принять. Разберем игру и перейдем к Норвегии. Мы упустили очень хорошую возможность, но у нас все еще лучшая стартовая позиция из трех команд в группе», — приводит слова Ван Гала официальный сайт УЕФА.

Нидерланды вели со счетом 2:0 до 82-й минуты, после чего пропустили два мяча. Голландцы с 20 очками занимают первое место в группе G, Черногория с 12 очками потеряла шансы на выход на ЧМ-2022. На втором и третьем местах — Турция и Норвегия, у которых по 18 очков.