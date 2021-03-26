Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2014
ЧМ по футболу 2018
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Валуев — об арбитре Левникове: «Участие в акции BLM — дело каждого»

14:47
Теги:

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение российского арбитра Кирила Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM (Жизни черных важны, — прим. «СЭ») перед матчем Англии и и Сан-Марино (5:0).

«Участие в этой акции — дело каждого. Это не общественная история, где есть место какому-то долгу что-то делать. Если арбитр решил преклонить колено и поучаствовать в ней, то этого его воля», — сказал Валуев «СЭ» .

Также Валуев добавил, что узнать причину поступка Левникова надо у самого арбитра, а делать какие-то предположения по этому поводу является неблагодарным занятием.

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. (Елизавета Денисова)

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...