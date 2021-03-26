Валуев — об арбитре Левникове: «Участие в акции BLM — дело каждого»
Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение российского арбитра Кирила Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM (Жизни черных важны, — прим. «СЭ») перед матчем Англии и и Сан-Марино (5:0).
«Участие в этой акции — дело каждого. Это не общественная история, где есть место какому-то долгу что-то делать. Если арбитр решил преклонить колено и поучаствовать в ней, то этого его воля», — сказал Валуев «СЭ» .
Также Валуев добавил, что узнать причину поступка Левникова надо у самого арбитра, а делать какие-то предположения по этому поводу является неблагодарным занятием.
Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. (Елизавета Денисова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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