Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал решение российского арбитра Кирила Левникова преклонить колено в поддержку акции BLM (Жизни черных важны, — прим. «СЭ») перед матчем Англии и и Сан-Марино (5:0).

«Участие в этой акции — дело каждого. Это не общественная история, где есть место какому-то долгу что-то делать. Если арбитр решил преклонить колено и поучаствовать в ней, то этого его воля», — сказал Валуев «СЭ» .

Также Валуев добавил, что узнать причину поступка Левникова надо у самого арбитра, а делать какие-то предположения по этому поводу является неблагодарным занятием.

Встреча между Англией и Сан-Марино, прошедшая в Лондоне, завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 5:0. (Елизавета Денисова)