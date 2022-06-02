Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Украины над Шотландией.

«До игры можно было предположить, что Украина будет сверхмотивирована по всем показателям. Это сказалось. Хотя многие говорили, что у них нет игровой практики и тренировочного процесса. Многие футболисты находились не в лучшем состоянии. После этой победы шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки. Обыграть Шотландию дома непросто. А Уэльс сейчас не сильнее Шотландии», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 — 3:1. Матч Уэльс — Украина состоится в воскресенье, 5 июня. Победитель попадет в финальную стадию ЧМ-2022 и сыграет в группе B с Англией, США и Ираном.