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Мостовой — о сборной Украины: «Шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки»

Мостовой прокомментировал победу Украины над Шотландией
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу Украины над Шотландией.

«До игры можно было предположить, что Украина будет сверхмотивирована по всем показателям. Это сказалось. Хотя многие говорили, что у них нет игровой практики и тренировочного процесса. Многие футболисты находились не в лучшем состоянии. После этой победы шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки. Обыграть Шотландию дома непросто. А Уэльс сейчас не сильнее Шотландии», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сборная Украины обыграла Шотландию в полуфинальном матче стыкового турнира ЧМ-2022 — 3:1. Матч Уэльс — Украина состоится в воскресенье, 5 июня. Победитель попадет в финальную стадию ЧМ-2022 и сыграет в группе B с Англией, США и Ираном.

Александр Мостовой
Футбол
Сборная Украины по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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Украина победила Шотландию и сыграет с Уэльсом за право попасть на ЧМ-2022
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